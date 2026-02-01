演歌歌手の藤あや子が（64）が31日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演。17歳の孫娘から「ママ」と呼ばれていると明かした。藤は20歳で結婚して娘を出産。46歳で「おばあちゃん」になった。孫は女の子で歌が好きなのかと聞かれ「一緒にカラオケ行った時に注意するんです。“そこ音が下がっているよ”って。厳しく言ったら、“もう二度とママとは行かない”って」と語った。祖母なのにママ？と驚