歌手の華原朋美さん（51）がインスタグラムを更新し、髪をばっさりとカットした姿を披露した。これまでロングヘアのイメージがあった華原さんだが、ショートヘアにイメチェン。SNS上では「初めてみたかも？」「似合ってる！」などの反響が集まっている。【写真】別人みたい…！華原朋美さんのショートヘア華原さんは、「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう髪切っちゃったっ」と綴り、