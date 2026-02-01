390円（税込429円）を中心としたアイテムを展開する「サンキューマート」は、2月下旬から、“サンリオキャラクターズ”の3D風デザインを採用した限定アイテムを、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、1月29日（木）より先行予約を受付中だ。【写真】歯ブラシセットやポーチも！限定アイテム詳細■ポップな雰囲気を楽しめる今回発売されるのは、トレンド感のある3D風デザインを取り入れ、キャラクターの立体感