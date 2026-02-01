米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が1月31日（日本時間2月1日）、村上宗隆が加入したホワイトソックスがオースティン・ヘイズ外野手（30）と1年契約で合意したことについて分析した。2026年は年俸500万ドル（約7億7350万円）で、27年にはミューチュアルオプションが設定されており、バイアウトは100万ドル（約1億5470万円）。さらに、出場打席数に基づく最大37万5000ドル（約5802万円）の出来高ボーナスも用意されてい