ボンディ司法長官＝2025年11月（AP＝共同）【ワシントン共同】米中西部ミネソタ州の連邦地裁は1月31日、トランプ政権が同州ミネアポリスなどで実施する大規模な不法移民摘発作戦の継続を認める判断を示した。作戦は州の主権に対する侵害で「違憲」だとして一時差し止めを求めた同州や同市などの申し立てを退けた。政権にとって追い風となる。地裁は、過去の事例と照らし合わせて、今回の申し立てを認めるのは難しいとの判断を