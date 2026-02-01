【SVリーグ 女子オールスターゲームズ】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）【映像】サーブの後ろで突然始まった謎ダンス女子バレーのオールスターで、サーブする選手の背後でダンスを踊る謎の“バックダンサー”が登場。ズラリ一列に並び、体を揺らしながら謎のエール。まさかの光景に「何だ何だ！」と実況も困惑しきりだった。1月31日、SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE