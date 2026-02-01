エバートン戦の後半、攻め込むブライトンの三笘（左）＝ブライトン（共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで1月31日、ブライトンの三笘薫はホームのエバートン戦にフル出場した。チームは後半追加タイムに失点し、1―1で引き分けた。リバプールの遠藤航はホームのニューカッスル戦で後半42分からプレー。チームは4―1で勝った。リーズの田中碧は0―4で敗れたホームのアーセナル戦でベンチ