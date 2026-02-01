今回は、義母と同居する中で、義母に甘い夫に失望し、家を出る決断をした女性のエピソードを紹介します。「母さんのことを悪く言うなよ？」とフォローする夫…「義母と同居中ですが、義母は1日家にいるにもかかわらず家事を何もしてくれないんです。私は仕事や育児で忙しいのに、義母は子どもの保育園の送迎すら一切しません。私は何度もお願いしているんですが……。また義母は、私の作った料理がまずいだの、洗濯が雑だのと文句