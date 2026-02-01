1月30日夕方、三重県伊賀市の駐車場から軽乗用車を運転して市道に出る際、歩いている男性をはねて死亡させ、そのまま逃げた疑いで男が逮捕されました。 【写真を見る】死亡ひき逃げの疑いで男を逮捕駐車場から市道に出る際、歩いている男性をはねて死亡させそのまま逃げた疑い三重・伊賀市 逮捕されたのは、伊賀市緑ヶ丘本町の契約社員増田裕一郎容疑者（24）です。 調べによりますと増田容疑者は、1月30日午後6時前、伊賀