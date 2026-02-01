プレミアリーグ 25/26の第24節 リバプールとニューカッスルの試合が、2月1日05:00にアンフィールドにて行われた。 リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、