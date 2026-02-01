ラ・リーガ 25/26の第22節 エルチェとバルセロナの試合が、2月1日05:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。 エルチェはアンドレ・シルバ（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはラフィーニャ（FW）、フェラン・トーレス（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連ねた