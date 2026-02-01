リーグ・アン 25/26の第20節 モナコとレンヌの試合が、2月1日05:05にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。 モナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、アンス・ファティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、クエンティン・メルラン（DF）らが先発に名を連ねた。 33分に試合が動