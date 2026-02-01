本日2月1日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに櫻井翔と中田翔が登場！二度目の参戦となる櫻井は、前回のリズムゲームでビリビリ電流の餌食になったことを根に持ち、「あんな理不尽なゲームある!?」と番組スタッフに恨み節。元プロ野球選手・中田はSixTONESと初対面。現役引退後も貫禄ダダ漏れの中田に、メンバーは「怖えっス。盛り上がった流れでグイっと行ったら、ど突かれます？」とビビり