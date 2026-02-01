福岡出身のタレント・山下七子（24）が1日までに自身のインスタグラムを更新。タートルネック冬コーデショットを投稿した。山下はKBC「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「タートルネックが好きです」と、タートルネックの冬コーデショットを投稿した。ネットでは「めっちゃ似合ってる」「可愛すぎる」「女神様」「ただただカワイイ」「ニコ