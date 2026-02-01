ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのウィットコフ特使は和平計画に関する協議をロシアの高官と行ったことを明らかにしました。ウィットコフ特使は1月31日、自身のSNSに「ウクライナの戦闘の平和的解決を進めるための仲介努力の一環として、生産的で建設的な会談を行った」と投稿し、アメリカを訪れたロシアのドミトリエフ大統領特別代表と協議したことを明らかにしました。協議について、「ロシアがウクライナの平和の確保