2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）の放送開始からひと月が経過した。豊臣秀吉の立身出世物語を“弟の視点”で捉え直す本作。第4話までの「尾張編」では、「信長の草履」「桶狭間の奇襲」のエピソードを、フィクションならではの仕掛けで見事に再構築してみせた。そして4話ラストで、織田信長から草履のごとく「2つで1つ」と認められた小一郎（仲野太賀）と兄・藤吉郎（池松壮亮）。貧しい農民だった“猿たち”は