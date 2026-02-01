２８歳の人気女優がアンニュイな撮影ショットをアップした。３１日に自身のインスタグラムを更新し、自身の写真展について投稿したのは女優の飯豊まりえ（２８）。３０日から２月１２日まで写真展「日々の裏地。或いは、覚え書き。」を東京・南青山で開催している。写真展について取材を受けたと明かし「素敵な取材をありがとうございました」と感謝した。その撮影ショットを披露。シャツにニットを合わせた重ね着コーデで、