１月３１日／現地時間午後８時００分キックオフ／プレミアリーグ第２４節／ブライトン１−１エバートン／英国・ブライトン／ファルマー・スタジアム英国でプレミアリーグの第２４節が３１日、５試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームでエバートンと対戦。三笘は１２位ブライトンと１０位エバートンの中位対決となったこのホーム戦も先発出場を果たした。まさにラストミニッツゴール。『６』分と