小倉6Rで3連単JRA史上最高配当1月31日に行われた中央競馬で衝撃の高配当が飛び出した。18頭立ての小倉6Rは18→17→10番人気で決着。3連単は5836万7060円となり、ファンも驚きを隠せなかった。18頭立ての小倉6R。接戦を制したのは最低人気のカシノリアーナで、ハナ差2着がブービー人気のスッサンエア。3着にも10番人気のコンフィアンサが入った。単勝3万8820円、馬単174万9330円など軒並み高配当となったが、3連単はJRA史上最