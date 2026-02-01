社民党副党首のラサール石井参院議員が1月31日、東京・品川駅で行われた演説会「みんなで声を上げよう!／スピーチとパフォーマンスで東京から政治を変える!!」に登壇した。 【写真】大椿裕子氏を推しつつ、次第にヒートアップしたラサール石井副党首 衆院選（2月8日投開票）での最初の週末。人通りの多い品川駅で堅苦しい演説ではなくスタンダップコメディ形式で聴衆にアピールを狙った