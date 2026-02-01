どれほど努力しても、なぜか恋愛だけが空回りしてしまうという人は少なくないだろう。単なる「運の悪さ」ではなく、実は目に見えないものの存在があるのかもしれない。そんな恋愛について、漫画家のあんじゅ先生さんが不思議な実体験をX（旧Twitter）に投稿した。 【漫画】「37歳、スピってる独身女漫画です」を読む 作者は現在37歳で、独身を謳歌しつつも恋愛がうまくいかないと悩んでいた。告白されたはずの相手から突然音信不