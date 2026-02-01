滋賀の本吉勇貴「そのような話が来るとは本当に思ってもいなかった」滋賀県勢初のJクラブとして、8月開幕の新シーズンに臨むJ3のレイラック滋賀に稀有なキャリアを歩むゴールキーパーがいる。MIOびわこ滋賀のクラブ名称で日本フットボールリーグ（JFL）を戦っていた2018シーズンに「1番」を背負いながら、戦力外を通告されてわずか1年で退団。地域リーグやJFLで努力を積み重ねて8年ぶりの復帰を果たし、33歳にして初めてJリーグ