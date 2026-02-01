鈴木唯人「信頼されているからこそ、チームのためにハードワークや守備を」ブンデスリーガで、確実に評価を高めている日本人アタッカーがいる。フライブルクでプレーするFW鈴木唯人だ。今季チームに加入した鈴木は、シーズン序盤こそ順応する時間が必要だったが、昨年11月頃にはレギュラーポジションを獲得したといっていいほど、コンスタントにスタメン起用されるようになった。そのプレーを見ていると、スタッツ以上に強い印