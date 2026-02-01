〈【衆院選予測2026】高市内閣の現職大臣3人がまさかの落選危機！解散表明前は内閣支持率は70％前後も衝撃の苦戦情報「3人の共通点は“学会依存度”が高いこと」《全289小選挙区完全予測》〉から続く1月26日の党首討論会で、「与党で過半数」に届かなかった場合、「即刻、退陣することになる」と進退を明言した高市早苗首相。今回の衆院選で自民党・日本維新の会で過半数を確保できるのか。それとも――。 「週刊文春」は