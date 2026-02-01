ホワイトソックスの村上宗隆内野手に密着したドキュメンタリー「村上宗隆ドキュメンタリーＭＵＮＥ−Ｌｅｔ’ｓｇｅｔｔｏｗｏｒｋ−」が２月１９日から、Ｎｅｔｆｌｉｘで独占配信されることが３１日、分かった。村上のマネジメントを手がける吉本興業が発表した。ナレーションは、村上と同じ熊本出身の俳優・高良健吾が務める。日本ラストイヤーとなった昨季は、けがによる出遅れを余儀なくされた中、復帰後は５５試