AIが台頭し、世の中の変化が加速するなかで、知識量や暗記力だけでは通用しない時代になっている。推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏は自著『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』で、「『非認知能力』が近年のトレンドワード」だと語る。今、必要とされる「非認知能力」とは何か。本書の内容をもとに解説する。（文／神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）「勉強ができる」と「仕事ができる」を分ける決定