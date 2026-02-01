「近年は世界中で企業へのサイバー攻撃が増えています。日本では公開されたランサムウェア（身代金を要求するソフトウェア）による被害だけで年間約100件、実際にはその倍の数の被害があるとみられます」そう語るのは、日本ハッカー協会の代表理事・杉浦隆幸氏だ。アメリカの調査会社サイバーセキュリティベンチャーズによると、'25年のサイバー攻撃による全世界の損失額は1500兆円に及ぶ。増え続けるサイバー攻撃に対抗しているの