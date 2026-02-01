東京女子プロレスに所属する上福ゆき（32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。バレンタインカラーのキャミソールショットを投稿した。自身のインスタグラムで「hello February」と題して投稿。「2月って恋する季節のイメージだよね！」とバレンタインカラーのキャミソールショットを公開した。ネットでは「かみーゆしか勝たん！」「素敵」「綺麗」「可愛すぎる！」などの声が上がった。上福はグラビアタレントとし