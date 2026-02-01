◇照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲◇31日◇東京・両国国技館【映像】照ノ富士の土俵入りで注目された「豊昇龍の所作」31日、第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」が両国国技館で行われ、現役最後となる土俵入りを披露。その際、太刀持ちを務めた横綱・豊昇龍が見せた“横綱の矜持”ともいえる完璧な所作に、ファンから「さすが豊昇龍」など称賛の声が相次ぐ一幕があった。