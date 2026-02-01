豪華ゲストを集めた4時間特番を放送2月1日17時から『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（テレビ朝日系）が4時間にわたって放送される。これは『徹子の部屋』が1976年の2月2日の放送開始から50周年を迎えることを記念した特番。ここまで第1弾でSnow Man・目黒蓮、第2弾で明石家さんま&笑福亭鶴瓶、第3弾で浅田舞&浅田真央、宮沢りえ、第4弾で平野レミ&森山良子&清水ミチコ、小泉孝太郎&高嶋