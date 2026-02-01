33年ぶり選抜出場・崇徳高校復活物語（後編）１対２。今春の選抜に33年ぶり出場を果たす崇徳（広島）の専用グラウンド中堅後方には、昨夏広島大会決勝のスコアボードが掲げられている。広陵を相手に８回まで１対０とリードしながらも、9回表二死二塁から同点とされると、延長10回タイブレークで勝ち越され、まさかの逆転負け。49年ぶりの夏甲子園出場は露と消えた。「あの敗戦の悔しさを忘れないよう、いつでも見ることができる