DH制が採用される選抜大会…高川学園のエース・木下瑛二は“二刀流”プロのスカウトも注目する逸材が“夢”を語った日――。3月19日に阪神甲子園球場で幕をあける「第98回選抜高校野球大会」の選考会が30日、大阪府内で行われ、山口・高川学園が夏に続いて聖地への切符を手にした。今大会から守備につかない「指名打者（DH）」を置くことができるようになるが、同校のエース・木下瑛二投手（3年）はバッティングにも定評があり、