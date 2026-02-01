●期せずして復讐を果たした兄弟 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、1月25日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第4話「桶狭間!」の視聴分析をまとめた。『豊臣兄弟！』第4話より(C)NHK○亡骸に向かってやり場のない怒りをぶつける藤吉郎最も注目されたのは20時24分で、注目度77.4％。城戸小左衛門(加地将樹)が敵の矢に射抜かれるシーン