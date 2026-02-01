異例の呼びかけが起きた舞台裏ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。昨季、球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献し、自身4度目のMVPに輝いたスターの登場とあって、会場には多くのファンと報道陣が詰めかけた。この熱狂的な状況に対し、現場にいた地元記者からは驚きの声が上がっている。大谷はこの日、報道陣の取材に応じ、2026年に開催