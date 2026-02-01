オリックス公式YouTubeがヒカキン、東海オンエアを凌駕ドジャースの山本由伸投手が巻き起こした旋風が、野球界だけでなく日本のYouTube界も飲み込もうとしている。1月18日〜24日のYouTube動画再生数週間ランキングで、山本が出演したオリックス公式YouTube「BsTV」が、日本を代表するトップYouTuberヒカキンさんらを抑えて上位にランクイン。SNS上では「由伸の力、すげぇ」「ここの中に入ってくるBsTV」「場違い感半端なくて草」