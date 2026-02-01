埼玉・開智未来高校「未来野球フェスタ」…生成AIを使い小学生の動作解析にトライ生成AI（人工知能）は野球において、どんな活用ができるのだろうか。そして共存していくために大切なこととは――。埼玉・加須市の私立・開智未来高校の硬式野球部が1月18日、近隣の幼児・小学生球児に向けた野球教室「未来野球フェスタ」を開催。“野球×AI”をテーマに掲げ、高校生が子どもたちと「投球フォームをAIに評価してもらう」という実