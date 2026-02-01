フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「銭湯のヒーロー」「タラちゃん絵本の時間」「ぼくたち泣かせ屋さん」を、きょう1日に放送する。「銭湯のヒーロー」○「銭湯のヒーロー」サザエが風呂の湯を沸かし忘れたため、銭湯に行くことになった磯野家。その銭湯には色々な種類の風呂があり、波平がゆっくりつかっている湯に、カツオも入ろうとするが、それは高温の風呂で、熱くて入れない。波平は水風呂も電気風呂