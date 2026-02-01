大阪はコテコテ、派手派手しいもの好きというイメージがあるが、意外や意外、はんなり・しっとり・わびさびの日本文化を鑑賞するのに恵まれた街でもある。日本画、それも文化勲章受章作家の作品を中心にコレクションしている私設美術館「小林美術館」を訪ねた。静寂を求めて丙午（ひのえうま）の2026年を迎えた。「火」の年とされ動乱が予想される今年、せめて年の初めぐらいは心静かに過ごしたい。そう思い訪れたのが、大阪府高石