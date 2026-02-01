「ザ・ノンフィクション」をはじめとする数々のテレビ番組に出演。「結婚したい」という男女への厳しくも愛あるアドバイスが支持を集めるカリスマ婚活アドバイザー植草美幸さん。その植草さんが嘆くのは、お見合いやデートで、相手の男性にダメ出ししてしまったり、論破してしまったりする女性が増えている、ということ。極端な例では、せっかくのお見合いなのに、相手の男性を「やっつけてきました！」と帰ってくる女性もいるのだ