ある日突然途絶えてしまった女の子からの連絡。もしかしたら、「女の子の気持ちが冷めてしまった」ことが原因なのかもしれません。一体、どのような言動が、女の子の気持ちが冷めるキッカケとなるのでしょうか。そこで今回は、「女の子の気持ちが冷める言動７パターン」をご紹介させて頂きます。【１】お年寄りや子どもに対して暴言を放つ。お年寄りや子どもに対しては、親切に接するようにしましょう。お年寄りや子どもに暴言を吐