高野秀行と角幡唯介――早稲田大学探検部の先輩後輩であり、どちらも世界の辺境を探検した経験を綴るノンフィクション作家だ。そんな2人の共通の悩みが「腰痛」。奥深き密林や極寒の北極圏で身体と精神を酷使しながら、腰痛という「魔境」に足を踏み入れた探検家を待ち受けていたものとは。雪男の取材前に「坐骨神経痛」高野角幡が腰痛に悩んでいることは前々から聞いていたけど、こうしてきちんと話すのは初めてだね。角幡順