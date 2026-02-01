「ワーク・ライフ・ハーモニー」という考え方「先日、アメリカに出張してグーグルやアマゾン、オープンAIといった大企業のエグゼクティブと話をする機会がありました。そこで聞いたのですが、彼ら一流のビジネスマンは休日には哲学書を読む人が多かった。仕事に直接役立てようとしているのではなく、人生観や家族観を養うために読む。マイクロソフトCEOのサティア・ナデラはリラックスするために哲学書を読むと言っていました」元