この単語の意味、知っていますか？突然ですが、「rainy」という単語の意味、分かりますか？英語では日常会話でも天気予報でも頻出で、これだけは知っておいてほしい超重要単語です。気になる正解は……正解は・・・「雨の」でした！「rainy」は形容詞で、雨が降っている日・雨が多い状態を表します。ポイントは「雨が降っている（最中）」だけでなく“雨になりやすい”というニュアンスでも使えることです。例文としては、“It wil