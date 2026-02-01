突然ですが、「.docx」の正式名称知っていますか？どこかで見たことあるはず…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Wordファイルの拡張子（Office Open XML Document）」でした！「.docx」とは「document（文書）」を意味する「doc」に、XML形式で構成されていることを示す「x」を加えた略称で、「Wordファイルの拡張子」を意味します。従来のWordファイルでは「.doc」という拡張子が使われていましたが、.docxはそれを改