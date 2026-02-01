人気バンド「ＨＹ」の仲宗根泉が、息子の命日に思いを投稿した。１日までに自身のインスタグラムを更新。「１．３０日になると、毎年鮮明に思い出す。出産した喜びと共に心拍が消えたあの日。幸せと絶望が重なったあの日」と書き出した。仲宗根は２０１７年１２月、バンドの公式サイトで第２子妊娠を発表。しかし、その後の１８年２月に「みなさんへ大切なお知らせがあります。昨年末に第２子を授かったことをご報告をしまし