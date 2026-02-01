あなたはわかりますか？突然ですが、“all of a sudden” ってどういう意味か分かりますか？単語だけを見るとなんとなく分かりそうで分かりづらい表現ですよね。でもこの熟語、日常会話でも物語でも、とにかくよく出てきます。気になる正解は……正解は・・・「突然に」でした！“all of a sudden” は、前触れもなく、いきなり何かが起こるときに使われる表現です。語源のイメージはそのままで、「突然という出来事が、全部まとめ