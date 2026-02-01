【著者インタビュー】綿矢りささん／『グレタ・ニンプ』小学館／1870円【本の内容】俊貴は控えめで笑顔が可愛い由依と結婚した。不妊治療を4年続けたがうまくいかず、夫婦ふたりで生きていくと決めた矢先、俊貴が仕事から帰宅すると、由依が珍妙な格好で踊っていた。「ヨウセイダーーーーッ！」。妊娠した喜びで（!?）、由依は内面、外見ともに豹変。髪型はデニス・ロッドマンのように、喋り方は『ドラゴンボール』の孫悟空のよ