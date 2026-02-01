“特攻の父”は側近に何を語ったのか――。1944（昭和19）年10月、熾烈をきわめるフィリピン戦で航空機による体当たり攻撃が行なわれた。神風特別攻撃隊（特攻隊）の生みの親、大西瀧治郎中将の副官となった海軍主計士官による回想記「新装解説版 空と海の涯で〈下〉」（門司親徳著、光人社ＮＦ文庫）が注目されている。空の提督の心の深層や決断を綴った戦記を一部抜粋・再構成してお届けする。大西長官のつぶやき――「決死隊を