2026年1月30日、東京都豊島区のサンシャインシティ文化会館で開催された「第74回関東東海花の展覧会」を視察された秋篠宮ご夫妻と次女・佳子さま。会場では栃木、埼玉、愛知など12都県の生産者が育てたカーネーションやバラなど、1500点以上が展示された。この日、佳子さまは白を基調としたワントーン風の装いで来場された。SNSでは「佳子さま雪の精のよう」、「会場の花々こそが差し色」など全身白の装いに賞賛の声が上がった