特別待遇！？現地時間2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪のテレビ朝日系中継番組で、元プロテニス選手の松岡修造（58歳）とともに、元朝日放送でフリーのヒロド歩美アナウンサー（34歳）が初の五輪キャスターを務める。1月17日に『サンケイスポーツ』に掲載されたインタビューで、ヒロドアナは、《キャスターの打診があったときはうれしさが勝ったと同時に（経験が無くて）『大丈夫かな？』という思いにもなった》と明か